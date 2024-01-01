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اليونيسيف : 2024 كان أحد أسوأ الأعوام للأطفال

السبت 28 ديسمبر 2024 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونيسيف : 2024 كان أحد أسوأ الأعوام للأطفال



غزة /سما/

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بأن عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق صراع أو نزحوا بشكل قسري من منازلهم بسبب الحرب، أصبح أكبر من أي وقت مضى.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، كاثرين راسل، في بيان "بكل المقاييس تقريبا، كان عام 2024 أحد أسوأ الأعوام على الإطلاق بالنسبة للأطفال في مناطق الصراع في تاريخ المنظمة، سواء من حيث عدد الأطفال المتضررين أو مستوى التأثير على حياتهم".

وأضافت المنظمة في تقرير صدر اليوم السبت، أن حوالي 473 مليون طفل يعيشون في مناطق الصراع، أي أكثر من واحد من كل ستة أطفال بمختلف أنحاء العالم.

وأشارت المنظمة إلى أن نسبة الأطفال، الذين يعيشون في مناطق الصراع تضاعفت من حوالي 10% في تسعينيات القرن الماضي إلى حوالي 19%، اليوم.

وذكرت المنظمة أن هؤلاء الأطفال يقتلون ويصابون ويضطرون إلى الانقطاع عن الدراسة ولا يحصلون على التطعيمات الحيوية أو يعانون من سوء تغذية حاد.

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