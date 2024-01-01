مؤسسة "أكشن أيد": أكثر من مليون مواطن يفتقدون مُستلزمات الشتاء بغزة

القدس المحتلة/سما/

طالبت مديرة الإسناد والمناصرة في مؤسسة "أكشن إيد" ريهام الجعفري، بفتح المعابر ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة في ظل واقع مأساوي تعدى كل مستويات الكارثة.

وأشارت الجعفري في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، إلى أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن ما يجري من عدوان على قطاع القطاع، في وقت يشهد فيه دخول المساعدات الغذائية انخفاضا حادا مترافقا مع دخول الشتاء وحاجة المواطنين لمستلزماته.

وأضافت أن 23% فقط من المواطنين في القطاع حصلوا على مستلزمات الشتاء، وبقي أكثر من مليون مواطن دون ذلك، مشيرة إلى ضعف جودة تلك المستلزمات التي تم ادخالها وتوزيعها.