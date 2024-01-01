  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأغذية العالمي": نقص الغذاء والمأوى يوقف حياة أكثر من مليوني فلسطيني بقطاع غزة

السبت 28 ديسمبر 2024 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأغذية العالمي": نقص الغذاء والمأوى يوقف حياة أكثر من مليوني فلسطيني بقطاع غزة



غزة/سما/

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، إن "حياة أكثر من مليوني فلسطيني بقطاع غزة توقفت، مع عدم إمكانية الوصول إلى الغذاء والمياه والمأوى"، في ظل استمرار الإبادة الإسرائيلية منذ أكثر من 14 شهرا.

وأضاف البرنامج الأممي، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "رغم بذلنا قصارى جهدنا لتقديم المساعدات المنقذة للحياة بغزة، فمن المستحيل تلبية الاحتياجات في ظل السيناريو الحالي من الصراع وانعدام الأمن والقيود".

وشدد على أن "وقف إطلاق النار في قطاع غزة تأخر كثيراً، فيما توقفت الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني مع عدم إمكانية الوصول إلى الغذاء والمياه والمأوى".

ويعاني النازحون بغزة داخل الخيام المصنوعة من القماش والنايلون من ظروف معيشية قاسية جراء شح مستلزمات الحياة الأساسية والملابس والفراش والأغطية، حيث تتفاقم مع فصل الشتاء.

واستفحلت المجاعة في معظم مناطق قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المطبق، لا سيما في محافظة الشمال إثر الإمعان في الإبادة والتجويع لإجبار المواطنين على النزوح جنوبا.

الأكثر قراءة اليوم

اسم مروان البرغوثي سيشغل الشرق الأوسط لزمن طويل

هآرتس: "قرية استجمام" للجنود في جباليا على بعد أمتار من "جهنم"

حماس: "إسرائيل" ترفض وقف إطلاق النار

فنان مصري: نتنياهو ينوي غزو مصر

يديعوت: اتصالات بين الأسد و"إسرائيل" سبقت سقوطه

نيويورك تايمز: "إسرائيل" اعتمدت أساليب معيبة لتحديد الأهداف بغزة

الإعلام العبري : تصريحات نتنياهو وكاتس ضارة وعلينا قبول ما تعرضه حماس

الأخبار الرئيسية

بعد خسائر فادحة.. الجيش الإسرائيلي يقرر بشكل مفاجئ سحب لواء “ناحال” من رفح..

الإعلام العبري : إسرائيل تفشل في تشكيل تحالف ضد الحوثيين في اليمن …

حزب الله يهدد: اتفاق وقف إطلاق النار سينهار في ما تفعله إسرائيل في لبنان..

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل مدير مستشفى كمال عدوان د." حسام أبو صفية"

449 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية