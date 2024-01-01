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حزب الله يهدد: اتفاق وقف إطلاق النار سينهار في ما تفعله إسرائيل في لبنان..

السبت 28 ديسمبر 2024 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يهدد: اتفاق وقف إطلاق النار سينهار في ما تفعله إسرائيل في لبنان..



بيروت /سما/

أفادت شبكة الأخبار اللبنانية، صباح اليوم السبت، أنه "مع دخول وقف إطلاق النار شهره الثاني، تتزايد المخاوف من وصوله إلى نقطة الانهيار - في ظل ما يفعله الجيش الإسرائيلي في لبنان".

وذكرت الشبكة أن حزب الله لا يزال ملتزما بالاتفاق، لكنه بدأ بتوجيه رسائل مفادها أنه "لن يتأخر في تنفيذ ما نص عليه فيما يتعلق بحق لبنان في الدفاع عن نفسه".

وبحسب الصحيفة إذا لم تنجح القوى الأمنية الرسمية في لبنان في إقناع إسرائيل بـ«وقف هجماتها» فإن قوات حزب الله ستتدخل.

وقال ممثل حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله، أمس، إنه «بعد وقف إطلاق النار، يحاول الاحتلال الإسرائيلي استغلال الفرصة وتنفيذ جزء من مخططاته في القرى الحدودية من خلال التدمير والهجوم، والمسؤولية تقع على عاتقه، مضيفا ان الدولة اللبنانية ولجنة المراقبة (التي أنشئت بعد اتفاق وقف إطلاق النار) واليونيفيل" والجيش اللبناني والدول التي شاركت في الاتفاق، نحن نراقبه يوميا مع السلطات، نحن شعب الجنوب والمقاومة والداعية ومنطقة البقع وبيئة حزب الله لم نحتاج قط إلى دليل على أن المقاومة ضرورية من الناحية الوطنية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن "قوات اللواء تعمل في منطقة الناقورة، القرية الواقعة في أقصى غرب جنوب لبنان، حيث تم العثور على العشرات من البنى التحتية التي استخدمها حزب الله لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

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