الاحتلال الاسرائيلي يعتقل مدير مستشفى كمال عدوان د." حسام أبو صفية"

غزة /سما/

اعلنت وزارة الصحة بغزة ان قوات الاحتلال اعتقلت، د.حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان.

وكانت الوزارة أعلنت امس أن الجيش الإسرائيلي اقتاد مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، وعشرات من أفراد الطواقم الطبية في المستشفى بمحافظة شمال غزة إلى التحقيق.

وقالت الوزارة في بيان إن "قوات الاحتلال تقتاد العشرات من الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان، بما في ذلك مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية، إلى مركز للتحقيق"، دون مزيد من التفاصيل.

والجمعة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي أقدم على حرق وتدمير مستشفى "كمال عدوان" بمحافظة شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إخراجه عن الخدمة، مع اقتياد طواقم طبية وجرحى إلى جهة مجهولة.