  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل مدير مستشفى كمال عدوان د." حسام أبو صفية"

السبت 28 ديسمبر 2024 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يعتقل مدير مستشفى كمال عدوان د." حسام أبو صفية"



غزة /سما/

اعلنت وزارة الصحة بغزة ان قوات الاحتلال اعتقلت، د.حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان.

وكانت الوزارة أعلنت امس أن الجيش الإسرائيلي اقتاد مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبو صفية، وعشرات من أفراد الطواقم الطبية في المستشفى بمحافظة شمال غزة إلى التحقيق.

وقالت الوزارة في بيان إن "قوات الاحتلال تقتاد العشرات من الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان، بما في ذلك مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية، إلى مركز للتحقيق"، دون مزيد من التفاصيل.

والجمعة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي أقدم على حرق وتدمير مستشفى "كمال عدوان" بمحافظة شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إخراجه عن الخدمة، مع اقتياد طواقم طبية وجرحى إلى جهة مجهولة.

الأكثر قراءة اليوم

اسم مروان البرغوثي سيشغل الشرق الأوسط لزمن طويل

هآرتس: "قرية استجمام" للجنود في جباليا على بعد أمتار من "جهنم"

حماس: "إسرائيل" ترفض وقف إطلاق النار

فنان مصري: نتنياهو ينوي غزو مصر

يديعوت: اتصالات بين الأسد و"إسرائيل" سبقت سقوطه

نيويورك تايمز: "إسرائيل" اعتمدت أساليب معيبة لتحديد الأهداف بغزة

الإعلام العبري : تصريحات نتنياهو وكاتس ضارة وعلينا قبول ما تعرضه حماس

الأخبار الرئيسية

حزب الله يهدد: اتفاق وقف إطلاق النار سينهار في ما تفعله إسرائيل في لبنان..

449 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة في قطاع غزة

مجدرة دامية في المغازي : 9 شهداء في قصف الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية في المخيم ..

الإعلام العبري : تصريحات نتنياهو وكاتس ضارة وعلينا قبول ما تعرضه حماس

ناجيتان إحداهما طبيبة ترويان اقتحام مشفى كمال عدوان: "إهانة وتجريد من الملابس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية