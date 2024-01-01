روسيا: أمريكا وبريطانيا خططتا لعمليات "إرهابية" ضد قواعدنا في سوريا

موسكو/وكالات/

اتهمت المخابرات الروسية الولايات المتحدة وبريطانيا بارتكاب "استفزازات" لدفع موسكو لإخلاء قواعدها العسكرية في سوريا.

وأضافت المخابرات الروسية أن الولايات المتحدة وبريطانيا خططتا لـ"عمليات إرهابية" ضد قواعد عسكرية روسية في سوريا.

وفي منتصف شهر ديسمبر الجاري، قال مسؤول أمني سوري في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن طائرة شحن عسكرية روسية غادرت من قاعدة حميميم إلى ليبيا.

وقالت وكالة الأنباء الروسية تاس، عن مصادر دبلوماسية، إن روسيا حصلت على ضمانات أمنية مؤقتة من الحكومة السورية الانتقالية بشأن قواعدها العسكرية.