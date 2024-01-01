  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

روسيا: أمريكا وبريطانيا خططتا لعمليات "إرهابية" ضد قواعدنا في سوريا

السبت 28 ديسمبر 2024 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا: أمريكا وبريطانيا خططتا لعمليات "إرهابية" ضد قواعدنا في سوريا



موسكو/وكالات/

اتهمت المخابرات الروسية الولايات المتحدة وبريطانيا بارتكاب "استفزازات" لدفع موسكو لإخلاء قواعدها العسكرية في سوريا.

وأضافت المخابرات الروسية أن الولايات المتحدة وبريطانيا خططتا لـ"عمليات إرهابية" ضد قواعد عسكرية روسية في سوريا.

وفي منتصف شهر ديسمبر الجاري، قال مسؤول أمني سوري في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن طائرة شحن عسكرية روسية غادرت من قاعدة حميميم إلى ليبيا.

وقالت وكالة الأنباء الروسية تاس، عن مصادر دبلوماسية، إن روسيا حصلت على ضمانات أمنية مؤقتة من الحكومة السورية الانتقالية بشأن قواعدها العسكرية.

الأكثر قراءة اليوم

اسم مروان البرغوثي سيشغل الشرق الأوسط لزمن طويل

هآرتس: "قرية استجمام" للجنود في جباليا على بعد أمتار من "جهنم"

مسدس الشرع” خلال لقائه رئيس المخابرات العراقية والحقيبة المُصفحة يثيران مواقع التواصل..

فنان مصري: نتنياهو ينوي غزو مصر

يديعوت: اتصالات بين الأسد و"إسرائيل" سبقت سقوطه

نيويورك تايمز: "إسرائيل" اعتمدت أساليب معيبة لتحديد الأهداف بغزة

وفاة طبيب فلسطيني جراء البرد القارس في خيمته غرب خان يونس

الأخبار الرئيسية

449 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة في قطاع غزة

مجدرة دامية في المغازي : 9 شهداء في قصف الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية في المخيم ..

الإعلام العبري : تصريحات نتنياهو وكاتس ضارة وعلينا قبول ما تعرضه حماس

ناجيتان إحداهما طبيبة ترويان اقتحام مشفى كمال عدوان: "إهانة وتجريد من الملابس"

حماس: "إسرائيل" ترفض وقف إطلاق النار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية