فتح" تنعى شهيد الواجب الوطنيّ الرائد حسين نصّار وتؤكّد دعمها لجهود الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة

رام الله/سما/

نعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) شهيد الواجب الوطنيّ الرائد حسين نصّار من مرتبات حرس الرئيس، الذي استُشهد، اليوم السبت، بعد إصابته برصاص عصابات الخارجين على القانون خلال تأديته لواجبه الوطنيّ في مخيّم جنين، مؤكّدة دعمها لجهود الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة في حماية شعبنا وتحصين جبهتنا الداخليّة.

وأضافت (فتح) في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم السبت، أنّ الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة التي تٌقدّم صفوة أبنائها شهداءً؛ من أجل الدفاع عن مشروع شعبنا الوطنيّ، وإنفاذ القانون، وفرض الاستقرار والأمان؛ ستواصل دورها الطبيعيّ والوطنيّ في التصدّي لعصابات الخارجين على القانون التي تسعى بإيعاز من جهات إقليميّة إلى تأجيج الصراعات الداخليّة في سياق مواز مع مخططات الاحتلال في الضم والترحيل، مردفة أن دماء شهداء الأجهزة الأمنيّة لن تذهب سُدى حتى استئصال هذه العصابات وإحباط مخططاتها.

وأعربت (فتح) عن خالص تعازيها لذوي الشهيد نصّار وعائلته، ولزملائه من منتسبي الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة، ولعموم شعبنا في الوطن والشّتات، مضيفة أنّ شعبنا الذي يعي أهداف ومرامي هذه المخططات سيقف إلى جانب أجهزته الأمنيّة؛ لحماية مشروعه الوطنيّ من العبث الإقليميّ في مسعاه الدائم نحو بناء دولته الفلسطينيّة المستقلّة كاملة السّيادة وعاصمتها القدس.