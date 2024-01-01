449 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في مجازر مستمرة في قطاع غزة

غزة/سما/

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٤٩ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها ٣٧ شهيدا و ٩٨ مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٤٣٦ شهيدا و ١٠٨٠٣٨ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

غزة والشمال

واقتحم جيش الاحتلال مشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة وأحرق العديد من أقسامه واصيب عدد من الموجودين فيه بحروق.

واقتاد جيش الاحتلال الطواقم الطبية والجرحى إلى مراكز تحقيق وأخلى المشفى نحو المشفى الأندونيسي وايضاً إلى غرب مدينة غزة.

واعتقل الاحتلال احمد الكحلوت مدير الدفاع المدني شمال قطاع غزة.

ودانت وزارة الصحة بغزة ومؤسسات دولية اقتحام المشفى مطالبة بتوفير الحماية لما تبقى من مؤسسات صحية.

واستشهد صباح اليوم السبت مواطنان واصيب آخر بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين بشارع سراري في جباليا البلد شمال قطاع غزة

وفي بيت حانون ارتقى ستة شهداء واصيب العشرات في سلسلة غارات ترافقت مع اجبار من تبقى من سكان البلدة على النزوح .

وفي غزة استشهدت مواطنة اثر قصف طائرات الاحتلال الحربية في ساحة الجندي المجهول.

وارتقى شهيدان وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي قرب مفرق عسقولة جنوب مدينة غزة.

وسط القطاع

وارتقى تسعة مواطنين واصيبت أعداد اخرى في قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة المناعمة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

والشهداء ستة من الأشقاء من عائلة المناعمة مع عدد من الاقارب.

وقصفت المدفعية بلوك ١٢ في مخيم البريج والأجزاء الشمالية لمخيم النصيرات.

جنوب قطاع غزة

واصيب عدد من المواطنين اثر قصف مدفعي استهدف خيام النازحين في مواصي رفح جنوب قطاع غزة.

وواصلت المدفعية الاسرائيلية قصفها لشرق مدينة خان يونس.