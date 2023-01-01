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مجدرة دامية في المغازي : 9 شهداء في قصف الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية في المخيم ..

السبت 28 ديسمبر 2024 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجدرة دامية في المغازي : 9 شهداء في قصف الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية في المخيم ..



غزة /سما/

استشهد فجر اليوم السبت، تسعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن طواقم الإنقاذ انتشلت 9 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف من الاحتلال استهدف منزلاً لعائلة النعامي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.
وأضافت أن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، نقلوا عددا من الجرحى إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اثر قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال الاسرائيلي على خيام النازحين في منطقة مواصي مدينة رفح، جنوب القطاع. 

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,436 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,038 آخرين.

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