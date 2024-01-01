طقس فلسطين : أجواء شديدة البرودة وأمطار متفرقة وتحذير من سرعة الرياح

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط زخات من الامطار خاصة على المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا شديد البرودة، ويحتمل سقوط زخات من الامطار خاصة على المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط زخات من الامطار خاصة على المناطق الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاثنين: يكون الجو غائماً وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة، وتسقط باذن الله الامطار على معظم المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من، خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وشدة سرعة الرياح، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.