الأزهر يطلق نداء بعد الاعتداء الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان في غزة

وذكر بيان لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف أنه يتابع "ببالغ الأسى التطورات الأخيرة في مستشفى كمال عدوان ببلدة بيت لاهيا، حيث استُهدفت الطواقم الطبية والمرضى في اعتداءات ممنهجة، مضيفا: "من هذا المنبر الإنساني، نرفع صوتنا باسم كل فلسطيني يواجه الموت بصبر وشجاعة، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنهاء هذه الانتهاكات. ونؤمن أن هذا النداء سيُسمع في السماء وإن تجاهلته الأرض".

وشدد المرصد على أن "التصعيد المستمر وما يرتكبه الاحتلال من جرائم لا ينفصل عن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن اتخاذ إجراءات حازمة تضع حدا لهذه الممارسات التي تصل إلى حد التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في القطاع".

وأضاف المرصد أنه يحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حماية أرواح 350 شخصا من الطواقم الطبية والمرضى والمرافقين كانوا داخل المستشفى، خاصة مع انقطاع الاتصال بهم"، منوها بأن هذا النداء ليس مجرد كلمات، "بل هو صرخة حق في وجه الظلم، ودعوة عاجلة لإنقاذ أرواح تُزهق كل يوم أمام مرأى العالم.. فهل من مُجيب؟".

وأقدم الجيش الإسرائيلي اليوم على حرق مستشفى كمال عدوان ومحيطه وإخلائه بالقوة من المرضى والجرحى والطواقم الطبية والمرافقين.