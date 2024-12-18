  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأزهر يطلق نداء بعد الاعتداء الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان في غزة

الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأزهر يطلق نداء بعد الاعتداء الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان في غزة



القاهرة/سما/

قال الأزهر الشريف إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة على مدار أكثر من 400 يوم، تثبت أن أجندته العسكرية والسياسية تتجاهل أبسط مبادئ الإنسانية وتتجاهل أرواح الأبرياء.

 

وذكر بيان لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف أنه يتابع "ببالغ الأسى التطورات الأخيرة في مستشفى كمال عدوان ببلدة بيت لاهيا، حيث استُهدفت الطواقم الطبية والمرضى في اعتداءات ممنهجة، مضيفا: "من هذا المنبر الإنساني، نرفع صوتنا باسم كل فلسطيني يواجه الموت بصبر وشجاعة، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنهاء هذه الانتهاكات. ونؤمن أن هذا النداء سيُسمع في السماء وإن تجاهلته الأرض".

وشدد المرصد على أن "التصعيد المستمر وما يرتكبه الاحتلال من جرائم لا ينفصل عن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه عن اتخاذ إجراءات حازمة تضع حدا لهذه الممارسات التي تصل إلى حد التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في القطاع".

وأضاف المرصد أنه يحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حماية أرواح 350 شخصا من الطواقم الطبية والمرضى والمرافقين كانوا داخل المستشفى، خاصة مع انقطاع الاتصال بهم"، منوها بأن هذا النداء ليس مجرد كلمات، "بل هو صرخة حق في وجه الظلم، ودعوة عاجلة لإنقاذ أرواح تُزهق كل يوم أمام مرأى العالم.. فهل من مُجيب؟".

وأقدم الجيش الإسرائيلي اليوم على حرق مستشفى كمال عدوان ومحيطه وإخلائه بالقوة من المرضى والجرحى والطواقم الطبية والمرافقين.

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تنشر تفصيلا جديدا قد لا يخطر على البال حول عملية اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران

الإشعاعات النووية تلوث مساحة كبيرة.. موقع إخباري يؤكد حدوث هجوم نووي إسرائيلي على طرطوس السورية

هآرتس: "قرية استجمام" للجنود في جباليا على بعد أمتار من "جهنم"

سفير الاحتلال السابق بالقاهرة: مصر تُخالف الملحق العسكريّ وتصرف مليارات الدولارات لتقوية جيشها…

مسدس الشرع” خلال لقائه رئيس المخابرات العراقية والحقيبة المُصفحة يثيران مواقع التواصل..

إصابة 18 إسرائيليا جراء صاروخ من اليمن فجر اليوم …

استشهاد ملازم في الامن الوقائي في مخيم جنين

الأخبار الرئيسية

ناجيتان إحداهما طبيبة ترويان اقتحام مشفى كمال عدوان: "إهانة وتجريد من الملابس"

حماس: "إسرائيل" ترفض وقف إطلاق النار

اسم مروان البرغوثي سيشغل الشرق الأوسط لزمن طويل

1-144-730x438

حماس تنفي مزاعم إسرائيلية بوجود مظاهر عسكرية في مستشفى كمال عدوان

20241218110726reup-2024-12-18t110545z_1637826760_rc2zqba2i723_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438

متجاهلة حرق "إسرائيل" إحداها.. واشنطن: المستشفيات ليست مناطق صراع

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية