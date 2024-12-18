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"نبي الغضب" يحذر "إسرائيل" من قدرات مصر الهائلة بعد "هدية بايدن"

الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نبي الغضب" يحذر "إسرائيل" من قدرات مصر الهائلة بعد "هدية بايدن"



القدس المحتلة/سما/

علق الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحاق بريك، الملقب بـ"نبي الغضب" على صفقة الأسلحة الأمريكية المرتقبة إلى مصر، محذرا تل أبيب من القدرات الهائلة التي تمتلكها القاهرة حاليا.


وفي مقال لصحيفة "معاريف" أوضح بريك، قائلا: "الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر مؤخرا، تقديم هدية لمصر قبل انتهاء ولايته، وقرر بيع معدات لـ 555 دبابة من طراز أبرامز M1A1 بقيمة 4.69 مليار دولار، و2183 صاروخ جو-أرض من نوع هيلفاير بقيمة 630 مليون دولار، وذخيرة موجهة بقيمة 30 مليون دولار".


وأضاف: "هذه القدرات الهائلة قد تستخدم في إطار حرب إقليمية شاملة ضد إسرائيل، أما في إسرائيل، فلا شيء يحدث، اللامبالاة نفسها، والغرور نفسه، والتي كانت موجودة قبل هجوم حماس".

وأكد بريك في وقت سابق، أنه "لا أمل لإسرائيل في ظل قيادتها السياسية والقيادة العسكرية العليا الحالية"، مشيرا إلى أنه "مع مرور الوقت، تفقد إسرائيل قدرتها في القضاء على حماس أكثر فأكثر".

وهاجمت وسائل الإعلام الإسرائيلية صفقة الأسلحة الأمريكية المرتقبة إلى مصر، والتي أعلنت عنها الخارجية الأمريكية مؤخرا.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، موافقة وزارة الخارجية على بيع محتمل لأسلحة إلى مصر بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار، تشمل تجديد دبابات أبرامز وشراء صواريخ هيلفاير.

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