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غارات أمريكية بريطانية على صنعاء بعد يوم من قصف إسرائيلي

الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
غارات أمريكية بريطانية على صنعاء بعد يوم من قصف إسرائيلي



صنعاء/سما/

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن بأن التحالف الأمريكي البريطاني شن مساء الجمعة غارة جوية على العاصمة صنعاء، بعد يوم من غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت صنعاء ومحافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في خبر عاجل أن “عدوانًا أمريكيًّا بريطانيًّا استهدف بغارة جوية حديقة 21 سبتمبر في مديرية معين بصنعاء”، دون أن تورد تفاصيل عن نتائج الهجوم.


من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بسماع دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء، مشيرة إلى أن الغارات التي استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن ليست إسرائيلية.

وأكدت الهيئة أن “الجهة التي نفذت الغارة في صنعاء ليست إسرائيلية”، مشيرة إلى “الإغارة على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين”.

والخميس، شنت إسرائيل سلسلة غارات جوية على اليمن شملت مطار صنعاء الدولي (شمال)، وميناء الحديدة (غرب) الخاضعَين لسيطرة الحوثيين، فضلًا عن منشآت خدمية أخرى بينها محطتا كهرباء “حزيز” في صنعاء و”رأس كثيب” في الحديدة، مما أسفر عن 6 شهداء و40 مصابًا.

ويُعَد الهجوم الإسرائيلي الأخير الرابع على اليمن خلال العام الجاري إلا أنه الأوسع، ويأتي بالتزامن مع تصعيد الحوثيين هجماتهم على إسرائيل والسفن المتوجهة إليها.

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