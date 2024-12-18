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الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط صاروخ من شمال غزة في مستوطنة “نير عام”

الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط صاروخ من شمال غزة في مستوطنة “نير عام”



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، رصد صاروخ أطلق من شمال غزة، وسقوطه في منطقة مفتوحة بمستوطنة “نير عام” المحاذية للقطاع جنوب إسرائيل.

وذكر بيان مقتضب صدر عن الجيش الإسرائيلي: “رصد سلاح الجو صاروخا أطلق من شمال قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة بمستوطنة نير عام”.

ولم يتحدث بيان الجيش عن وقوع إصابات أو أضرار جراء سقوط الصاروخ.

وهذه المرة الأولى منذ أكثر من أسبوع، التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار جراء رصد الصاروخ وفق بيان آخر صدر عن الجيش.

وحتى الساعة 15:30 (ت.غ) لم تعقب أي من الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة على إعلان الجيش بخصوص إطلاق الصاروخ.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت الإبادة الإسرائيلية في غزة بدعم أمريكي، عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

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