قائد سلاح الجو الإسرائيلي عن وقف إطلاق النار: حزب الله يحاول استرداد مكانته

القدس المحتلة/سما/

علق قائد سلاح الجو الإسرائيلي ميجور جنرال تومر بار على وقف إطلاق النار مع حزب الله اليوم الجمعة، قائلا “إنهم يحاول استرداد مكانته واختبار كيف سننفذ بصرامة هذه التفاهمات. ولا يجب التهاون مع هذا”، بحسب صحيفة يديعوت الإسرائيلية.

وأضاف “هذا الصباح، ضربنا سبعة معابر على طول الحدود السورية اللبنانية. نفهم أنهم يحاولون اختبارنا وتهريب أسلحة مجددا”.

يذكر أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. وينص الاتفاق أيضا على انسحاب القوات الإسرائيلية التي غزت في أول أكتوبر/تشرين الأول جنوب لبنان لاستهداف مواقع حزب الله، في غضون 60 يوما من سريان الاتفاق، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب. وتخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ بشكل يومي. وقدم لبنان شكاوى لمجلس الأمن الدولي على خلفية هذه الخروقات.