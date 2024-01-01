فنان مصري: نتنياهو ينوي غزو مصر

القاهرة/سما/

قال الفنان المصري محمد صبحي إن مصر دولة قوية بجيشها وشعبها، ولا يستطيع أحد المساس بأراضيها رغم تطلعات العدو الصهيوني.



وأضاف خلال ندوة نظمها نادي سموحة بالإسكندرية، بعنوان "الفن والثقافة وبناء الإنسان" أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسم خريطة تضم مصر ضمن الدول التي ينوون غزوها"، واصفا هذا الحلم بالوهم نظرا لقوة مصر.

كما تحدث صبحي عن استغلال نتنياهو للمرحلة الانتقالية في سوريا لضرب أسلحتها واحتلال أجزاء من أراضيها، بهدف تحقيق انتصارات وهمية تمكنه من البقاء في منصبه.

وأعرب صبحي عن قلقه من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والأفلام الكرتونية التي تروج لحب المثليين على الأطفال، مشيرا إلى أن هذه المواقع تعزل الأطفال عن أسرهم.