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محافظ دمشق الجديد لإذاعة أمريكية: نريد السلام ولا نستطيع أن نكون ندا لإسرائيل أو لأي أحد

الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ دمشق الجديد لإذاعة أمريكية: نريد السلام ولا نستطيع أن نكون ندا لإسرائيل أو لأي أحد



دمشق/سما/

أكد ماهر مروان محافظ دمشق الجديد، أن بلاده "ليست مشكلتها مع إسرائيل" ولا تسعى إلى النزاع معها، معتبرا أن مخاوف إسرائيل الأمنية بعد تغير النظام في سوريا كانت "طبيعية".


في حديث مع الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية NPR قال مروان، الذي عينه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، إنه "في الفترات الأخيرة إسرائيل قد تكون شعرت بالخوف" بسبب "فصائل" معينة، "فتقدمت قليلا (في المنطقة العازلة) وقصفت قليلا"، مشيرا إلى أن هذه المخاوف كانت "طبيعية".

وأكد أنه ليس لدى الحكومة السورية الجديدة "أي خوف تجاه إسرائيل وأن "مشكلتنا ليست مع إسرائيل".

وقال: "لا نريد أن نعبث بما يهدد أمن إسرائيل أو أمن أي دولة"، ودعا الولايات المتحدة، حسب التقرير، للمساعدة في تحسين العلاقات مع إسرائيل، وقال: "يوجد هناك أناس يريدون التعايش ويريدون السلام، ولا يريدون النزاعات".


وأضاف: "لا نستطيع أن نكون ندا لإسرائيل ولا نستطيع أن نكون ندا لأحد".

وفي وقت سابق صرح الشرع بأن "سوريا منهكة وبالتالي لا نية لدينا للدخول في صراعات ولا في مواجهة مع إسرائيل"، مضيفا "سنعمل لإقامة علاقات مع المجتمع الدولي".

وأشار الشرع إلى أن "الوجود الإيراني في سوريا انتهى"، لافتا إلى أن "إسرائيل كانت تسعى إلى مهاجمة سوريا بسبب الوجود الإيراني، وهذه الحجة لم تعد موجودة".

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