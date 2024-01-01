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الأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية في اليمن تثير المزيد من القلق

الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية في اليمن تثير المزيد من القلق



نيويورك/سما/

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الضربات الجوية على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء تثير المزيد من القلق وتشكل مخاطر جسيمة على العمليات الإنسانية.


وقال المتحدث باسم الأمين العالم للأمم المتحدة إن غوتيريش يشعر بقلق عميق إزاء احتمالات حدوث مزيد من التصعيد في المنطقة، وذلك في أعقاب قيام إسرائيل الخميس باستهداف مطار صنعاء وموانئ يمنية، حيث ندد المتحدث باسم الأمم المتحدة بالتصعيد بين إسرائيل والحوثيين.


وأوضح المتحدث أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في ضوء التصعيد بين اليمن وإسرائيل بعد الغارات الجوية الإسرائيلية، وحذر من أن تبادل الضربات يشكل تهديدا خطيرا للعمليات الإنسانية.

وأضاف: "وصل التصعيد بين الحوثيين وإسرائيل إلى مستوى جديد في الأسابيع الأخيرة". 

وقال إن "الأمين العام يدين التصعيد بين اليمن وإسرائيل.. الغارات الجوية الإسرائيلية اليوم ضد مطار صنعاء الدولي وموانئ البحر الأحمر ومحطات الطاقة في اليمن مثيرة للقلق بشكل خاص".

ودعا غوتيريش إلى حماية المدنيين والبنية التحتية، وأشار إلى أنه لا ينبغي أن يصبح العاملون في المجال الإنساني أهدافا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة في اليمن.

وتزامنت الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء، مع استعداد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم في صنعاء لمغادرة البلاد عبر المطار.

من جهتها قالت وزارة الصحة والبيئة في اليمن إن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة ارتفع إلى 6 قتلى و40 جريحا.

#الامم المتحدة #اليمن

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