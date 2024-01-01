  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

برلماني مصري يحذر من نوايا "إسرائيل" تجاه بلاده بعد سوريا

الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلماني مصري يحذر من نوايا "إسرائيل" تجاه بلاده بعد سوريا



القاهرة/سما/

حذر الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري من أهداف إسرائيل التوسعية في المنطقة، قائلا إن تل أبيب لن تتوقف عند ما تفعله في سوريا، بل ستمضي في مخططها "من النيل إلى الفرات".


وقال بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار على قناة صدى البلد مساء الخميس: "إسرائيل لن تترك أحدا فينا، إسرائيل من النيل إلى الفرات، وما تفعله في سوريا اليوم لا يمكن القبول به".

وواصل: "أهداف إسرائيل لن تقف عند حدود الـ235 كيلو مترا التي احتلتها في سوريا بل إن هدفها دمشق، وفرض السيطرة".

واعتبر بكري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "مصمم على تنفيذ مخطط إسرائيل من النيل إلى الفرات"، داعيا إلى التوحد أمام المخططات التوسعية الإسرائيلية "والاصطفاف الوطني خلف الجيش المصري والقيادة السياسية"، مؤكدا أن "الحياد خيانة وقت الأزمات والحروب".

وانتقد ما وصفه بـ "الحرب الممنهجة الشائعات"، مطالبا بالتحرك والمواجهة المجتمعية "لهذه الأكاذيب".

وتابع قائلا: "أي أحد يقترب من مصر ويستهدف أمنها واستقرارها حتى لو كانت أمريكا، ستقطع رجله"، على حد قوله.

الأكثر قراءة اليوم

"نيويورك" تايمز تكشف : هذا هو الأمر السري الذي غيّر قواعد اللعبة في غزة..

قناة عبرية تنشر تفصيلا جديدا قد لا يخطر على البال حول عملية اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران

الإشعاعات النووية تلوث مساحة كبيرة.. موقع إخباري يؤكد حدوث هجوم نووي إسرائيلي على طرطوس السورية

دمشق: ايقاف المسؤول عن الإعدامات في سجن صيدنايا غداة اشتباكات غرب سوريا..

نتنياهو: لست مستعداً للدخول في صفقة مع حماس دون معرفة من بقي منهم حياً…

سفير الاحتلال السابق بالقاهرة: مصر تُخالف الملحق العسكريّ وتصرف مليارات الدولارات لتقوية جيشها…

مسدس الشرع” خلال لقائه رئيس المخابرات العراقية والحقيبة المُصفحة يثيران مواقع التواصل..

الأخبار الرئيسية

20241227092432afpp-afp_36mr67l.h-730x438

مسؤولون بجيش الاحتلال: بند الانسحاب بعد 60 يوما من لبنان "ليس مقدسا"

هآرتس: "قرية استجمام" للجنود في جباليا على بعد أمتار من "جهنم"

فايننشال تايمز: لن تحصل "إسرائيل" على الأمن بدون سلام حتى لو تباهى نتنياهو بهزيمة أعدائه

صحيفة عبرية: "إسرائيل" تواصلت منذ سنوات مع الأسد عبر “واتساب”

676d42854236044c4e216d7c

نيويورك تايمز: "إسرائيل" اعتمدت أساليب معيبة لتحديد الأهداف بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية