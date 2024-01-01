برلماني مصري يحذر من نوايا "إسرائيل" تجاه بلاده بعد سوريا

القاهرة/سما/

حذر الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري من أهداف إسرائيل التوسعية في المنطقة، قائلا إن تل أبيب لن تتوقف عند ما تفعله في سوريا، بل ستمضي في مخططها "من النيل إلى الفرات".



وقال بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار على قناة صدى البلد مساء الخميس: "إسرائيل لن تترك أحدا فينا، إسرائيل من النيل إلى الفرات، وما تفعله في سوريا اليوم لا يمكن القبول به".

وواصل: "أهداف إسرائيل لن تقف عند حدود الـ235 كيلو مترا التي احتلتها في سوريا بل إن هدفها دمشق، وفرض السيطرة".

واعتبر بكري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "مصمم على تنفيذ مخطط إسرائيل من النيل إلى الفرات"، داعيا إلى التوحد أمام المخططات التوسعية الإسرائيلية "والاصطفاف الوطني خلف الجيش المصري والقيادة السياسية"، مؤكدا أن "الحياد خيانة وقت الأزمات والحروب".

وانتقد ما وصفه بـ "الحرب الممنهجة الشائعات"، مطالبا بالتحرك والمواجهة المجتمعية "لهذه الأكاذيب".

وتابع قائلا: "أي أحد يقترب من مصر ويستهدف أمنها واستقرارها حتى لو كانت أمريكا، ستقطع رجله"، على حد قوله.