  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر توجه رسالة لـ"إسرائيل" بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر توجه رسالة لـ"إسرائيل" بعد اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى



القاهرة/سما/

أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، معبرة عن رفضها التام لتلك الخطوة "الاستفزازية".


وحذرت مصر من تلك "التصرفات المتطرفة التي تشكل خرقا فاضحا ومستهجنا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك"، مضيفة أن تلك الممارسات المرفوضة تمثل استهانة وتأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم.

وطالبت مصر إسرائيل بالتقيد بالتزاماتها كدولة قائمة بالاحتلال، ومؤكدة ضرورة احترام وضعية المسجد الأقصى باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين.

وشددت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن بإجراءات حاسمة تجاه هذه التصرفات ووقف تلك الانتهاكات التي تمثل رفضا عمليا لفرص التعايش السلمي، مشددة على ضرورة التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يحقق حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى.

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، في أول أيام عيد "الأنوار" اليهودي أو "الحانوكا"، لتأدية الصلاة.

وقال مكتب بن غفير، في بيان، إنه "صعد إلى جبل الهيكل احتفالا بعيد الحانوكا، وصلى من أجل سلام جنودنا وعودة المخطوفين والأحياء والأموات وتحقيق النصر الكامل في الحرب".

الأكثر قراءة اليوم

"نيويورك" تايمز تكشف : هذا هو الأمر السري الذي غيّر قواعد اللعبة في غزة..

قناة عبرية تنشر تفصيلا جديدا قد لا يخطر على البال حول عملية اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران

الإشعاعات النووية تلوث مساحة كبيرة.. موقع إخباري يؤكد حدوث هجوم نووي إسرائيلي على طرطوس السورية

دمشق: ايقاف المسؤول عن الإعدامات في سجن صيدنايا غداة اشتباكات غرب سوريا..

نتنياهو: لست مستعداً للدخول في صفقة مع حماس دون معرفة من بقي منهم حياً…

سفير الاحتلال السابق بالقاهرة: مصر تُخالف الملحق العسكريّ وتصرف مليارات الدولارات لتقوية جيشها…

مسدس الشرع” خلال لقائه رئيس المخابرات العراقية والحقيبة المُصفحة يثيران مواقع التواصل..

الأخبار الرئيسية

20241227092432afpp-afp_36mr67l.h-730x438

مسؤولون بجيش الاحتلال: بند الانسحاب بعد 60 يوما من لبنان "ليس مقدسا"

هآرتس: "قرية استجمام" للجنود في جباليا على بعد أمتار من "جهنم"

فايننشال تايمز: لن تحصل "إسرائيل" على الأمن بدون سلام حتى لو تباهى نتنياهو بهزيمة أعدائه

صحيفة عبرية: "إسرائيل" تواصلت منذ سنوات مع الأسد عبر “واتساب”

676d42854236044c4e216d7c

نيويورك تايمز: "إسرائيل" اعتمدت أساليب معيبة لتحديد الأهداف بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية