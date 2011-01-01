خطوة إسرائيلية "مفاجئة" بعد توغل عسكري كبير في ريف محافظة درعا السورية

دمشق/سما/

انسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي في سوريا وعاد إلى مواقعه السابقة في الجولان المحتل، وبعد ذلك عادت قوات الأمم المتحدة لمواقعها.



وأكد مصدر في وزارة الداخلية السورية انسحاب الجيش الإسرائيلي من البلدات التي دخلها في ريف درعا السوري.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن القوات الإسرائيلية انسحبت من معظم البلدات التي دخلتها في محافظة درعا "جملة والشجرة وبيت إرة وكويا ومعرية وصيدا الجولان" إلى مواقعها السابقة في الجولان المحتل.



وأشارت إلى بقاء قوات في منطقة قرب يلدة معرية والتي تسمى "الجزيرة" وهي كانت محتلة قبل العام 2011 .

وتزامن ذلك مع عودة دوريات قوات الأمم المتحدة وتوزيع عناصرها على النقاط الفاصلة من جديد.

وفي وقت سابق، أصيب 4 أشخاص على الأقل جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على مدنيين تظاهروا احتجاجا على احتلال قريتهم السويسة بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.

وتحتل إسرائيل منذ حرب 5 يونيو 1967، معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت التطورات الأخيرة واحتلت المنطقة السورية العازلة في محافظة القنيطرة، معلنة انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.