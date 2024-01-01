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نتنياهو بعد مهاجمة اليمن: مصممون على استئصال الذراع الإرهابية لمحور الشر الإيراني

الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو بعد مهاجمة اليمن: مصممون على استئصال الذراع الإرهابية لمحور الشر الإيراني



القدس المحتلة/سما/

ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غرفة العمليات بوزارة الدفاع، وهو يتوعد حركة أنصار الله ويهدد بمواصلة ضرب اليمن حتى القضاء على "الذراع الإرهابية لمحور الشر الإيراني".


وقال نتنياهو: "نحن نضيء شمعة حانوكا ثانية الليلة. نحن في حرب النهضة". وذكر أنه "منذ قليل، نفذ سلاح الجو غارات على أهداف لتنظيم الحوثي الإرهابي في اليمن، سواء في الساحل أو في صنعاء".

وأكد "إننا مصممون على استئصال هذه الذراع الإرهابية لمحور الشر الإيراني. وسوف نستمر في هذا حتى إتمام المهمة".

كما أدلى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتصريحات مماثلة، قال فيها: "لقد شهدنا للتو عملية دقيقة للقوات الجوية الإسرائيلية، حيث ضربنا أهدافا استراتيجية للحوثيين في اليمن، في المطار والميناء".

وأضاف كاتس: "وكما قلنا – من يؤذي إسرائيل سنؤذيه. سوف نطارد جميع قادة الحوثيين، ونضربهم كما فعلنا في أماكن أخرى. لن يتمكن أحد من الإفلات من الإجراء الإسرائيلي الطويل. سنهاجمهم من أجل إزالة التهديدات التي تواجه دولة إسرائيل”.

شنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على العاصمة اليمنية صنعاء، بما فيها المطار الدولي، خلال الخطاب الأسبوعي لزعيم جماعة أنصار الله الحاكمة في شمال اليمن، عبد الملك الحوثي.

واستهدف الهجوم، بحسب التقارير الأولية، مواقع في ميناء الحديدة ومحطة طاقة قرب صنعاء، وبرجا في مطار صنعاء الدولي، ويأتي ذلك في ظل التهديدات التي أطلقها المسؤولون الإسرائيليون.

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