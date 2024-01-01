  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحوثي يتحدث عن أمر سيفعله السوريون في "نهاية المطاف".. ما علاقة إسرائيل وأمريكا؟

الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثي يتحدث عن أمر سيفعله السوريون في "نهاية المطاف".. ما علاقة إسرائيل وأمريكا؟



صنعاء/سما/

أكد زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي أن الشعب السوري سيضطر في نهاية المطاف لمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل مباشر.


تطرق عبد الملك الحوثي في كلمته اليوم التي ألقاها حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة وآخر التطورات الإقليمية والدولية، إلى القضية السورية، وقال:"

يراد للأنظمة في العالم العربي والإسلامي بعد أن تقسّم أن تكون الأنظمة شكلية ودورها في تنفيذ الأجندة الأمريكية والإسرائيلية.
العدو الإسرائيلي مستمر في توسيع الاحتلال في الأراضي السورية، وباتت سيطرته على محافظة القنيطرة كبيرة بما يقرب من 95% من مساحتها.
العدو الإسرائيلي يتمدد باتجاه ريف درعا وبمحاذاة ريف دمشق الجنوبي.
العدو الإسرائيلي يستمر في اقتحام منازل القرى التي وصل إليها في سوريا بهدف تجريد المواطنين من أي سلاح ليتمكن من استكمال مشروعه.
العدو الإسرائيلي اعتدى بالضرب على سكان القرى التي وصل إليها في سوريا، وهي الحالة التي يريد الأمريكي والإسرائيلي تكريسها.
العدو الإسرائيلي يفرض قيودا على سكان القرى التي وصل إليها في سوريا ويحدد لهم متى يخرجون من منازلهم ومتى يعودون.
العدو الإسرائيلي يحتقر شعوب المنطقة، ومن أكبر هواياته هي ممارسة الإذلال بكل أشكاله، كما تم تجريد بعض الأهالي في سوريا من ملابسهم.
الأمريكي استقدم المزيد من التعزيزات العسكرية في سوريا للتمدد والانتشار في الشمال السوري حيث الثروة النفطية.
العدو الإسرائيلي يواصل التمدد في الجنوب السوري للسيطرة على الثروة المائية والزراعية والسيطرة على المرتفعات الاستراتيجية.
شعب سوريا سيضطر في نهاية المطاف أن يكون في مواجهة مباشرة مع الأمريكي والإسرائيلي ومخططات الأعداء تسعى لبقائه على الأرض أكثر".

الأكثر قراءة اليوم

"نيويورك" تايمز تكشف : هذا هو الأمر السري الذي غيّر قواعد اللعبة في غزة..

قناة عبرية تنشر تفصيلا جديدا قد لا يخطر على البال حول عملية اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران

الإشعاعات النووية تلوث مساحة كبيرة.. موقع إخباري يؤكد حدوث هجوم نووي إسرائيلي على طرطوس السورية

دمشق: ايقاف المسؤول عن الإعدامات في سجن صيدنايا غداة اشتباكات غرب سوريا..

نتنياهو: لست مستعداً للدخول في صفقة مع حماس دون معرفة من بقي منهم حياً…

سفير الاحتلال السابق بالقاهرة: مصر تُخالف الملحق العسكريّ وتصرف مليارات الدولارات لتقوية جيشها…

غارات إسرائيلية عنيفة على اليمن بالتزامن مع خطاب لعبد الملك الحوثي

الأخبار الرئيسية

676d42854236044c4e216d7c

نيويورك تايمز: "إسرائيل" اعتمدت أساليب معيبة لتحديد الأهداف

صاروخ خفي بسرعة 16 ماخ.. ما هو "فلسطين 2" الذي ضرب تل ابيب وفشل الاحتلال في اعتراضه؟

IMG_7438

بعد حصار وقصف عنيف.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى كمال عدوان بغزة ويحرق أقسامه ويعتدي على المرضى والأطباء

“تفجير حزام ناسف وقنص رؤوس الجنود”… “القسام” تكشف تفاصيل عملية استشهادية معقدة في شمال غزة

سفير الاحتلال السابق بالقاهرة: مصر تُخالف الملحق العسكريّ وتصرف مليارات الدولارات لتقوية جيشها…

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية