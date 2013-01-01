سوريا: أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة

دمشق/سما/

أعلنت القيادة العامة السورية، اليوم الخميس، تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة السوري.



وخطاب يعتبر نائبا للمسؤول العام لهيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، وهو رئيس جهاز الأمن العام في الهيئة.

وقد ولد عام 1987 في مدينة جيرود بمحافظة ريف دمشق. بعد إكمال دراسته الثانوية، التحق بجامعة دمشق لدراسة الهندسة، لكنه لم يكمل تعليمه وغادر إلى العراق.

في منتصف عام 2012، شارك في تأسيس "جبهة النصرة لأهل الشام"، وساهم في تسهيل التمويل وتوفير الأسلحة للجبهة.

في منتصف عام 2013، أصبح عضوا في مجلس الشورى لجبهة النصرة. في أواخر عام 2013، تولى منصب الأمير الإداري العام للجبهة، وفي أوائل عام 2014، أصبح الأمير الإداري لها.

في 23 سبتمبر 2014، أدرجت الأمم المتحدة اسم أنس حسن خطاب على قائمة العقوبات المتعلقة بتنظيم القاعدة، لارتباطه بأنشطة الجبهة وتقديمه الدعم لها.

واليوم 26 ديسمبر 2024، أعلنت القيادة العامة في سوريا تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة.