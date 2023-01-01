ما الذي تخشاه "إسرائيل" في زيادة قوة الجيش المصري وتعداده؟.. باحثة إسرائيلية تجيب

القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة الـ 14 الإخبارية الإسرائيلية، السبب وراء تنامي القلق داخل إسرائيل من تعاظم قوة الجيش المصري خلال السنوات القليلة الماضية.



وقالت القناة العبرية في تقرير أعدتها الخبيرة في الشأن الإستراتيجي الباحثة نعومي رحاليس، إن السبب الرئيسي لهذا القلق أن مصر الجارة الجنوبية لإسرائيل لديها أكبر قوات بشرية في إفريقيا بالكامل.

وأوضحت رحاليس، إن مصر تتصدر القوى العسكرية في إفريقيا بجيش يزيد تعداده عن مليون جندي، وتأتي خلفها الجزائر والمغرب، وأن هذه البيانات تؤكد أن هذا الجيش يمتلك قوة بشرية جبارة بالإضافة لعدد قوات الاحتياط التي يمتلكها.

وطرحت الباحثة الإسرائيلية سؤالا: " هل لدى إسرائيل ما تخشاه في ظل نتائج العام الماضي بعد الهجموم المباغت لحركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، فماذا كان سيحدث لو كان هذا الهجوم المباغت من جيش بقوة وتعداد الجيش المصري؟".

وأوضحت أن مصر تمتلك أكبر قوة دفاع خاصة في إفريقيا وفقًا لإحصاءات السكان في العالم، وتتصدر الدولة التي تحد إسرائيل من الجنوب القائمة بجيش مثير للإعجاب يزيد عدده عن مليون جندي، والتي تأتي على خلفية الوضع المتوتر في العالم والخوف من حرب عالمية.

وتتصدر مصر قمة الدول الإفريقية بجيش مثير للإعجاب والرعب وفق الباحثة الإسرائيلية، حيث يبلغ تعداده 1.3 مليون جندي، منهم 438.500 في الخدمة الفعلية، بالإضافة لقوة احتياطية تبلغ حوالي 479 ألف جندي، والقوات شبه العسكرية، التي لا يرتدي رجالها الزي الرسمي وتعمل تحت غطاء الدولة وهي عبارة عن 397 ألف جندي.

وقد جاء بعد مصر في ترتيب أكبر الجيوش عددا في القارة السمراء الجزائر والمغرب بـ467.2 ألفًا و395.8 ألف جندي، وتأتي إريتريا في المركز الرابع بـ 321.8 ألف جندي، تليها نيجيريا بـ 223 ألف جندي، ويمتلك السودان وجنوب السودان معًا قوة عسكرية كبيرة تبلغ حوالي 394.300 جندي.

وتكمل إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا المراكز العشرة الأولى، حيث تتراوح قواتها العسكرية من 117 ألف إلى 138 ألف جندي.

وأوضحت الباحثة الإسرائيلية، أنه من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من أن إسرائيل لديها اتفاق سلام مع مصر، إلا أنه على الحدود بين البلدين هناك تهريب أسلحة إلى أراضي إسرائيل، كما تم خلال المناورة البرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة اكتشاف أنفاق تربط سيناء بقطاع غزة وأثارت مخاوف من نقل الذخيرة ضد إسرائيل عبرها.