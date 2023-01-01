صحة غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 37 شهيدا و98 مصابا

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن وصول 37 شهيدا و98 مصابا إلى المستشفيات.

وبحسب الوزارة، فإن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 45,436 شهيدا و108,038 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

كما أكدت الوزارة أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في وقت تعجز فيه فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب التدمير الواسع والدماء التي تغطي العديد من المناطق.