  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 37 شهيدا و98 مصابا

الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر راح ضحيتها 37 شهيدا و98 مصابا



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن وصول 37 شهيدا و98 مصابا إلى المستشفيات.

وبحسب الوزارة، فإن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 45,436 شهيدا و108,038 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

كما أكدت الوزارة أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في وقت تعجز فيه فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب التدمير الواسع والدماء التي تغطي العديد من المناطق.

الأكثر قراءة اليوم

"نيويورك" تايمز تكشف : هذا هو الأمر السري الذي غيّر قواعد اللعبة في غزة..

قناة عبرية تنشر تفصيلا جديدا قد لا يخطر على البال حول عملية اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران

الإشعاعات النووية تلوث مساحة كبيرة.. موقع إخباري يؤكد حدوث هجوم نووي إسرائيلي على طرطوس السورية

الاحتلال الاسرائيلي يعلن تدمير طريقا تحت الأرض في جباليا شمال قطاع غزة

دمشق: ايقاف المسؤول عن الإعدامات في سجن صيدنايا غداة اشتباكات غرب سوريا..

نتنياهو: لست مستعداً للدخول في صفقة مع حماس دون معرفة من بقي منهم حياً…

قائد سابق بالجيش الإسرائيلي: استنفدنا كل ما نستطيع فعله في غزة ونتنياهو لا يريد إبرام اتفاق مع حماس

الأخبار الرئيسية

صاروخ خفي بسرعة 16 ماخ.. ما هو "فلسطين 2" الذي ضرب تل ابيب وفشل الاحتلال في اعتراضه؟

IMG_7438

بعد حصار وقصف عنيف.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى كمال عدوان بغزة ويحرق أقسامه ويعتدي على المرضى والأطباء

“تفجير حزام ناسف وقنص رؤوس الجنود”… “القسام” تكشف تفاصيل عملية استشهادية معقدة في شمال غزة

سفير الاحتلال السابق بالقاهرة: مصر تُخالف الملحق العسكريّ وتصرف مليارات الدولارات لتقوية جيشها…

IMG_7421

الإشعاعات النووية تلوث مساحة كبيرة.. موقع إخباري يؤكد حدوث هجوم نووي إسرائيلي على طرطوس السورية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية