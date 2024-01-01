شهداء وجرحى في مذبحة دامية نفذها الاحتلال في جباليا البلد شمال قطاع غزة

غزة /سما/

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا باستشهاد عدد من المواطنين، وبإصابة آخرين، إثر استهدافهم من طائرة مسيرة في جباليا البلد.

شهداء مجزرة عائلة حلاوة في جباليا البلد شمال قطاع غزة:

1. رياض محمد صبح حلاوة

2. نريمال عطا صبح حلاوة

3. عائد رياض محمد حلاوة

4. كاظم رياض محمد حلاوة

5. آية رياض محمد حلاوة

6. فاطمة رياض محمد حلاوة

7. سمية جمعة ربيع حلاوة

8. نرمال محمد رياض حلاوة

9. روضة محمد رياض حلاوة

10. رياض محمد رياض حلاوة

11. صبح محمد رياض حلاوة

12. رقية محمد رياض حلاوة

13. ريم محمد رياض حلاوة

14. محمود رجب صبح حلاوة

15. إسراء محمد عاشور حلاوة

16. ملاك مروان حلاوة

17. أسماء إياد ريحان

18. فرح إياد ريحان

19. أسماء هاني حسين (العر)

20. دعاء هاني حسين (العر)

21. رشا وليد حسين (العر)