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الإدارة الجديدة في سوريا: مشكلتنا ليست مع إسرائيل ولا نسعى للتدخل في أمر يهددها..

الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإدارة الجديدة في سوريا: مشكلتنا ليست مع إسرائيل ولا نسعى للتدخل في أمر يهددها..



دمشق/وكالات/

صرح محافظ دمشق ماهر مروان، اليوم الجمعة، بأن “إسرائيل ربما شعرت بالقلق بعد تغيير النظام في سوريا بسبب “فصائل” معينة، عندما تقدمت وقصفت، بدعوى أن هذه المخاوف كانت “طبيعية”.

ونقلت صحيفة غربية، صباح اليوم الجمعة، عن مروان أن سوريا ليس لديها أي خوف تجاه إسرائيل والمشكلة ليست مع إسرائيل نفسها، موضحا أن دمشق “لا تسعى للتدخل في أي أمر يهدد أمن إسرائيل أو أمن أي دولة أخرى في المنطقة وهذا الموقف يتماشى مع سياسة الحكومة الجديدة”.

وأكد المسؤول السوري أن أولويات الحكومة السورية تتركز على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن “الشعب السوري يسعى للسلام ولا يرغب في النزاعات”.

وتأتي هذه التصريحات متناغمة مع ما قاله في وقت سابق قائد العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، عندما شدد على أنه “لا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل أو مع أي طرف آخر”.

وقال الشرع إن إسرائيل “يجب أن تنهي ضرباتها الجوية في سوريا وتنسحب من الأراضي التي احتلتها مؤخرا”، منوها إلى أن “مبرر إسرائيل لضرب سوريا كان وجود حزب الله والمليشيات الإيرانية، وهذا المبرر انتهى الآن”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى “هيئة تحرير الشام” (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.

وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس “حكومة الإنقاذ”، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.

وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

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