  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفاة طبيب فلسطيني جراء البرد القارس في خيمته غرب خان يونس

الجمعة 27 ديسمبر 2024 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة طبيب فلسطيني جراء البرد القارس في خيمته غرب خان يونس



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، وفاة طبيب يعمل ضمن طواقمها في مستشفى غزة الأوروبي نتيجة البرد القارس الذي يعاني منه سكان القطاع.

وقالت وزارة الصحة، "توفي الحكيم أحمد الزهارنة، الذي يعمل ضمن طواقمنا العاملة في مستشفى غزة الأوروبي، نتيجة البرد القارس الذي يعاني منه سكان قطاع غزة. وقد عُثر على جثته داخل خيمته في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي القطاع".

تأتي هذه الحادثة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطنون النازحون، حيث تزداد معاناة سكان غزة بسبب انخفاض درجات الحرارة ونقص وسائل التدفئة في الخيام.

الأكثر قراءة اليوم

"نيويورك" تايمز تكشف : هذا هو الأمر السري الذي غيّر قواعد اللعبة في غزة..

الاحتلال الاسرائيلي يعلن تدمير طريقا تحت الأرض في جباليا شمال قطاع غزة

دمشق: ايقاف المسؤول عن الإعدامات في سجن صيدنايا غداة اشتباكات غرب سوريا..

نتنياهو: لست مستعداً للدخول في صفقة مع حماس دون معرفة من بقي منهم حياً…

الإشعاعات النووية تلوث مساحة كبيرة.. موقع إخباري يؤكد حدوث هجوم نووي إسرائيلي على طرطوس السورية

غارات إسرائيلية عنيفة على اليمن بالتزامن مع خطاب لعبد الملك الحوثي

قائد سابق بالجيش الإسرائيلي: استنفدنا كل ما نستطيع فعله في غزة ونتنياهو لا يريد إبرام اتفاق مع حماس

الأخبار الرئيسية

IMG_7438

بعد حصار وقصف عنيف.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى كمال عدوان بغزة ويحرق أقسامه ويعتدي على المرضى والأطباء

“تفجير حزام ناسف وقنص رؤوس الجنود”… “القسام” تكشف تفاصيل عملية استشهادية معقدة في شمال غزة

سفير الاحتلال السابق بالقاهرة: مصر تُخالف الملحق العسكريّ وتصرف مليارات الدولارات لتقوية جيشها…

IMG_7421

الإشعاعات النووية تلوث مساحة كبيرة.. موقع إخباري يؤكد حدوث هجوم نووي إسرائيلي على طرطوس السورية

قناة عبرية تنشر تفصيلا جديدا قد لا يخطر على البال حول عملية اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية