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استطلاع معاريف : حزب لبيد يتقدم والليكود يتراجع..

الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع معاريف : حزب لبيد يتقدم والليكود يتراجع..



القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع لصحيفة معاريف أن حزب الليكود الحاكم سيخسر مقعدا لصالح حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد إذا أجريت انتخابات فورية.

كما أظهر الاستطلاع أن الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيحصل على 23 مقعدا بدل 24، وفق استطلاع سابق، في حين سيحصل "هناك مستقبل" على 16 بدل 15 أظهرها الاستطلاع السابق.

وأفاد الاستطلاع بأنه إذا أجريت انتخابات فورية ستحصل المعارضة على 62 مقعدا في حين يحصل الائتلاف الحكومي الحالي على 48.

وأكد أن 52% من الإسرائيليين يعارضون خطط تشريع قوانين تستهدف القضاء في إسرائيل.

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