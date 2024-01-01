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طقس فلسطين : انخفاض على درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار متفرقة

الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : انخفاض على درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار متفرقة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق بعض المناطق الشمالية، الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على بعضالمناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيغة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً،الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئياًالى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، يحتمل سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبيةغربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً وبارداً الى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

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