كشف شبكة نصب تستهدف طلبة الجامعات في نابلس

نابلس/سما/

كشفت إدارة المباحث العامة في شرطة محافظة نابلس، شبكة نصب واحتيال مكونة من فتاتين وشابين استهدفت طلاباً يرغبون بالحصول على منح دراسية، وضبطت بحوزتها 100 ألف شيقل وعدد من شرائح الاتصالات غير الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن إدارة المباحث العامة تلقت عدداً من الشكاوى حول قيام مجموعة من الأشخاص بالنصب والاحتيال بإعلانات ممولة لخدمات وهمية، منها خيرية وأخرى لتوفير منح دراسية ودفع الأقساط الجامعية.

وأضاف ارزيقات بأن الشبكة كانت تطلب من الضحايا إرسال المبالغ المالية إلى عناوين متعددة واستلامها من أشخاص يعملون ضمن شركات التوصيل "ديليفري" داخل مدينة نابلس ويتواصلون مع الضحايا بواسطة مواقع تواصل الكتروني ممولة ومن أرقام هواتف غير فلسطينية.

وتابع أنه بتكثيف عمليات البحث والتحري والمراقبة للأماكن المشبوهة، تمكنت شرطة المباحث من إلقاء القبض على فتاتين وشابين، وإحضارهم إلى مديرية الشرطة وبسماع أقوالهم أفادوا بأنهم يجمعون الأموال بحجة تجهيز منح دراسية في جامعات مختلفة وتقديم مساعدات للطلاب المحتاجين.

وبين ارزيقات أنه تم التحرز على المبلغ وتوقيف الأشخاص لحين استكمال المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

وأهابت الشرطة بالمواطنين توخي الحذر وعدم الانسياق وراء العروض المغرية، والتأكد من مصداقية الجهات التي يتعاملون معها.