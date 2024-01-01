الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا آخر أطلق من اليمن

القدس المحتلة/سما/

قال الجيش الإسرائيلي، في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة، إن "منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن".

وأوضح أن "الصاروخ تم إسقاطه قبل أن يدخل المجال الجوي الإسرائيلي. كما تم تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق وسط إسرائيل بسبب احتمال سقوط الحطام".

يأتي هذا بعد وقت قصير من استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية مواقع في اليمن، الخميس، بما في ذلك المطار الدولي في العاصمة صنعاء، ردا على الهجمات التي نفذها الحوثيون في اليمن.

ووفقا للتقارير الرسمية، أسفرت الغارة الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين.

ومنذ بداية الحرب في غزة قبل أكثر من عام، استهدف الحوثيون في اليمن إسرائيل بهجمات صاروخية ومسيّرات.