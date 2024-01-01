  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نجاة مدير منظمة الصحة العالمية من قصف مطار صنعاء

الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجاة مدير منظمة الصحة العالمية من قصف مطار صنعاء



صنعاء/سما/

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه لم يصب، هو أو أفراد بعثة الأمم المتحدة، بأذى جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مطار صنعاء الدولي يوم الخميس، حين كانوا يهمّون بركوب طائرتهم لمغادرة العاصمة اليمنية، وأفاد بإصابة أحد أفراد طاقم الطائرة.

وقال غيبريسوس في منشور على موقع إكس "ونحن على وشك الصعود إلى طائرتنا من صنعاء قبل نحو ساعتين، تعرض المطار لقصف جوي. أصيب أحد أفراد طاقم طائرتنا.

وأفادت التقارير بمقتل شخصين على الأقل في المطار".

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية "تضرر برج مراقبة الملاحة الجوية وصالة المغادرة، على بعد أمتار قليلة منا، وكذلك المدرج".

وأوضح غيبريسوس أنهم مضطرون للانتظار إلى حين إصلاح الأضرار التي لحقت بالمطار حتى يتمكنوا من المغادرة، وأعرب عن تعازيه لعائلات اليمنيين الذين قتلوا في الهجوم.

الأكثر قراءة اليوم

باراك: ترامب لن يُهاجم إيران.. طهران تمتلك ترسانةً عسكريّةً كدولةٍ عظمى واقتصادها أقوى آلاف المرّات من الإسرائيليّ

طهران تتراجع عن تسمية شارع فيها باسم يحيى السنوار

نتنياهو يغادر إسرائيل متوجهًا إلى أمريكا لحضور تنصيب الرئيس ترامب

الاحتلال الاسرائيلي يعلن تدمير طريقا تحت الأرض في جباليا شمال قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يغتال 5 صحفيين فلسطينيين بقصف سيارة “بث خارجي” بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة..

غارات إسرائيلية عنيفة على اليمن بالتزامن مع خطاب لعبد الملك الحوثي

قائد سابق بالجيش الإسرائيلي: استنفدنا كل ما نستطيع فعله في غزة ونتنياهو لا يريد إبرام اتفاق مع حماس

الأخبار الرئيسية

IMG_7421

الإشعاعات النووية تلوث مساحة كبيرة.. موقع إخباري يؤكد حدوث هجوم نووي إسرائيلي على طرطوس السورية

قناة عبرية تنشر تفصيلا جديدا قد لا يخطر على البال حول عملية اغتيال إسماعيل هنية في قلب طهران

"واللا" العبري : فرص التوصل إلى اتفاق قبل تنصيب ترامب ضئيلة

نتنياهو: لست مستعداً للدخول في صفقة مع حماس دون معرفة من بقي منهم حياً…

"نيويورك" تايمز تكشف : هذا هو الأمر السري الذي غيّر قواعد اللعبة في غزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية