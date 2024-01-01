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إسرائيل تنفذ عمليات نسف “ضخمة” لمبان شمالي غزة وتعلن مقتل ضابط في اشتباكات في مدينة جباليا

الجمعة 27 ديسمبر 2024 05:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تنفذ عمليات نسف “ضخمة” لمبان شمالي غزة وتعلن مقتل ضابط في اشتباكات في مدينة جباليا



غزة/سما/

أفاد شهود عيان للأناضول، أن الجيش الإسرائيلي أقدم، مساء الخميس، على تنفيذ عمليات نسف ضخمة لما تبقى من مبان في عدة مناطق شمالي قطاع غزة، فيما قالت وسائل إعلام عبرية إن أصداء الانفجارات سمعت في تل أبيب ووسط فلسطين المحتلة.
وقال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي أجرى عمليات نسف ضخمة لمبان في مناطق عدة شمالي القطاع، وخاصة في محيط مستشفيي العودة وكمال عدوان.
وبحسب الشهود، فإن عمليات النسف تمت بواسطة “روبوتات” مفخخة تقوم الآليات الإسرائيلية بزرعها بين المباني وسط الأحياء السكنية، وتحدث دمارا هائلا.
من جهتها، أعلنت إدارة مستشفى العودة، في بيان، إصابة مدير المستشفى محمد صالحة، إلى جانب 6 من الطاقم الطبي، جراء تفجير الجيش الإسرائيلي “روبوتات” مفخخة في محيط المستشفى.

وأضافت الإدارة، أن أضرارا كبيرة لحقت في الأقسام والمرافق داخل المستشفى بفعل تلك التفجيرات.
في السياق، قالت القناة 13 العبرية، إن أصداء الانفجارات جراء عمليات النسف شمالي قطاع غزة، سمعت في تل أبيب ومحيطها.
ومن جهة اخرى أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل ضابط خلال اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين شمالي قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن الرائد هود شريبمان، 27 عاما، قائد فصيلة في الوحدة متعددة الأبعاد (888)، قتل خلال الاشتباكات الدائرة شمال قطاع غزة.
وأكد البيان إصابة ضابط وجندي آخرين بجروح خطيرة، خلال المعارك الدائرة في مدينة جباليا، شمالي غزة.
فيما أوضحت القناة 13 العبرية، أن الرائد الإسرائيلي قتل خلال تفتيش أحد المباني بمدينة جباليا عن عناصر لحركة حماس، حيث أطلقت مجموعة فلسطينية النار عليه وأردته قتيلا.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد ضباطه خلال اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين وسط قطاع غزة.

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