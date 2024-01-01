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"واللا" العبري : فرص التوصل إلى اتفاق قبل تنصيب ترامب ضئيلة

الخميس 26 ديسمبر 2024 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واللا" العبري : فرص التوصل إلى اتفاق قبل تنصيب ترامب ضئيلة



القدس المحتلة/سما/

استبعد مسؤولون إسرائيليون وأميركيون كبار التوصل إلى اتفاق تهدئة وتبادل اسرى قبل تنصيب الرئيس الأمريكي ترامب .

واضافوا لموقع واللا العبري إن الفرصة ضئيلة للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة قبل تنصيب الرئيس المنتخب ترامب في 20 يناير/كانون الثاني.


وهدد ترامب بأنه سيكون هناك "جحيم في الشرق الأوسط" إذا لم تطلق حماس سراح الرهائن المحتجزين في غزة بحلول 20 يناير.


ولا يزال 100 اسير اسرائيلي محتجزين لدى حماس في غزة، من بينهم سبعة أمريكيين. وبحسب الاستخبارات الإسرائيلية، تشير التقديرات إلى أن نحو نصف المختطفين ما زالوا على قيد الحياة، بينهم ثلاثة أميركيين.

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