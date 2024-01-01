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نتنياهو: لست مستعداً للدخول في صفقة مع حماس دون معرفة من بقي منهم حياً…

الخميس 26 ديسمبر 2024 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: لست مستعداً للدخول في صفقة مع حماس دون معرفة من بقي منهم حياً…



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اللقاءات التي عقدت هذا الأسبوع بعد عودة فريق التفاوض من المحادثات في قطر، إنه لن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين ووقف إطلاق النار في غزة دون الحصول على قائمة بأسماء الاسرى الإسرائيليين الذين بقوا على قيد الحياة وأن حماس مستعدة للإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة.

جاء ذلك بحسب ما كشفه موقع واللا الاستخباراتي الإسرائيلي.

واضاف أن حماس تراجعت عن استعدادها للإفراج في المرحلة الأولى من الصفقة عن بعض الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا والذين يعانون من حالة صحية سيئة.

وأوضح نتنياهو بحسب التقرير أيضًا إلى أن إحدى علامات الاستفهام الكبيرة بعد الجولة الأخيرة من المحادثات في قطر هي من الذي يتخذ القرارات في حماس - هل هم ممثلو الحركة في الدوحة الذين يظهرون بعض المرونة أم القائد العسكري الكبير لحماس في غزة، محمد السنوار – شقيق زعيم حماس يحيى السنوار الذي قُتل قبل نحو شهرين.

وقال نتنياهو: "ليس من الواضح من هو الشريك على الجانب الآخر". وقال نتنياهو إنه يأمل أن توافق حماس في نهاية المطاف على تعديل مواقفها على خلفية فصل الشتاء في قطاع غزة والخوف من انتفاضة السكان ضدها.

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