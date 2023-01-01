القسام تعلن قتل جنود إسرائيليين واستهداف آليات بغزة..

غزة /سما/

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، قتل وإصابة جنود إسرائيليين، واستهداف آليات عسكرية في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية منذ أكثر من 14 شهرا.

جاء ذلك في سلسلة منشورات لكتائب القسام، عبر قناتها على منصة “تلغرام”.

وقالت القسام، إن مقاتليها “تمكنوا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة من المسافة صفر، وإيقاعهم بين قتيل وجريح بالقرب من مسجد علي، جنوب حي الزيتون بمدينة غزة”.

وأضافت: “تمكنا من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 7 جنود بعبوة شديدة الانفجار، وإيقاعها بين قتيل وجريح في مخيم جباليا شمال القطاع”.

وأشارت القسام، إلى أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” بعبوة شواظ بالقرب من مسجد علي، جنوب حي الزيتون.

ولفتت إلى أن مقاتليها استهدفوا قوة هندسية إسرائيلية بقذيفة “TBG” خلال تقدمها لنسف عدد من المنازل غرب مخيم جباليا.ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي تعليق فوري بشأن ما ورد في بيانات القسام.

وتظهر الدلائل أنه رغم مرور أكثر من 14 شهرا على الإبادة الإسرائيلية بغزة، إلا أن تل أبيب تعجز عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة، ولاسيما استعادة الأسرى من القطاع والقضاء على قدرات حماس.

وبوتيرة يومية، تعلن حماس عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد ضباطه خلال اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين وسط قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “النقيب احتياط عميت ليفي 35 عاما وقائد فريق في الكتيبة 6651 قتل بمعركة وسط قطاع غزة”.

وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي فإنه بذلك يرتفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023 إلى 882 عسكريا.

ووفقا للمعطيات فإن 390 من هؤلاء العسكريين قتلوا بالمعارك البرية بقطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين أول 2023.

وتشمل المعطيات العسكريين القتلى في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وداخل إسرائيل.

وتشير المعطيات إلى إصابة 5524 عسكري إسرائيلي منذ بداية الحرب، بينهم 2499 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وخلافا للأرقام المعلنة، يتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره في الأرواح، خاصة مع تجاهل إعلانات عديدة لفصائل المقاومة بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.