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غارات إسرائيلية عنيفة على اليمن بالتزامن مع خطاب لعبد الملك الحوثي

الخميس 26 ديسمبر 2024 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
غارات إسرائيلية عنيفة على اليمن بالتزامن مع خطاب لعبد الملك الحوثي



صنعاء/سما/

شنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على العاصمة اليمنية صنعاء، بما فيها المطار الدولي، خلال الخطاب الأسبوعي لزعيم جماعة أنصار الله الحاكمة في شمال اليمن، عبد الملك الحوثي.

واستهدف الهجوم، بحسب التقارير الأولية، مواقع في ميناء الحديدة ومحطة طاقة قرب صنعاء، وبرجا في مطار صنعاء الدولي، ويأتي في ظل التهديدات التي أطلقها المسؤولون الإسرائيليون.

وأفادت مصادر يمنية بأن "6 غارات جوية استهدفت قاعدة الديلمي الجوية ومطار صنعاء الدولي"، وذكرت أن "الغارات على مطار صنعاء استهدفت برج المراقبة ومدرج المطار".

وذكرت المصادر أن 3 غارات إسرائيلية استهدفت مواقع في الحديدة؛ فيما تحدثت تقارير إسرائيلية عن استهداف محطة لتوليد الطاقة قرب صنعاء وميناء صنعاء الدولي وميناء الحديدة.

ومؤخرا، كثف الحوثيون هجماتهم على إسرائيل بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة؛ وفشلت الدفاعات الجوية الإسرائيلية في التصدي لهجمات حوثية في أكثر من مناسبة. ومساء أمس الأربعاء، هدد نتنياهو الحوثيين، وقال إنهم "سيتعلمون الدرس الذي تعلمه كل من حماس وحزب الله ونظام الأسد، حتى لو استغرق ذلك وقتا".

بدوره، صرح قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، الأربعاء، بأن إسرائيل ستزيد وتيرة الهجمات ضد الحوثيين في اليمن "وفق الضرورة".

وقال بار في حفل تخريج دورة للطيارين "إننا نعمل بقوة كبيرة حيثما يطلب منا ذلك". وأضاف "هاجمنا الحوثيين في اليمن ثلاث مرات، وسنزيد وتيرة الهجمات وكثافتها بقدر الضرورة".

ويعتبر هجوم اليوم هو الهجوم الإسرائيلي الرابع على اليمن، إذ شنّت إسرائيل هجمات جوية على اليمن ثلاث مرات خلال الأشهر الماضية، كان آخرها في 19 ديسمبر الجاري، استهدفت موانئ وبنى تحتية للطاقة في صنعاء والحديدة.

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