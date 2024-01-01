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مستشار خامنئي: مسؤولون أتراك حذروا إيران من إثارة غضب إسرائيل

الخميس 26 ديسمبر 2024 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار خامنئي: مسؤولون أتراك حذروا إيران من إثارة غضب إسرائيل



طهران / وكالات /

قال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، إن مسؤولين أتراكا حذروا إيران من إثارة غضب إسرائيل، مشددا على أن إيران لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل مثل تركيا.

[مستشار خامنئي: مسؤولون أتراك حذروا إيران من إثارة غضب إسرائيل]

وأضاف ولايتي أن "بعض المسؤولين الأتراك قدموا نصيحة لإيران بضرورة توخي الحذر من مغبة إثارة غضب الصهاينة إذا اتخذت الجمهورية الإسلامية بعض الخطوات ضدهم"، وتابع قائلا: "عليهم ألا يتوقعوا أبدا من إيران الإسلامية أن تطبع وتتعامل مع إسرائيل كما تفعل تركيا".

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قال الأحد الماضي إن "أمريكا والكيان الصهيوني ومن يقف معهما أحدثوا فوضى في سوريا ويتوهمون بأنهم حققوا انتصارا هناك".

وأضاف: "ليست لدينا أي قوات تعمل بالوكالة والحديث عن فقدان إيران وكلاءها في المنطقة غير صحيح".

وأكد خامنئي في تصريح آخر أن ما حصل في سوريا "بلا شك نتيجة خطة مشتركة أمريكية صهيونية"، مشيرا إلى أنه هناك دورا واضحا لإحدى الدول الجارة لسوريا.

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