رجب يدعو المواطنين إلى إبلاغ الجهات المختصة عن أي تهديدات تصلهم

رام الله/سما/

دعا الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، المواطنين كافة إلى إبلاغ الجهات المختصة في الشرطة الفلسطينية ودون تردد عن أي تهديدات تصلهم عبر أي وسيلة.

وأوضح رجب في بيان صادر عن المؤسسة الأمنية، اليوم الخميس، أن هذه الدعوة جاءت بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والموظفين الحكوميين، ونشطاء التواصل الاجتماعي، والإعلاميين والصحفيين وغيرهم، عن وصول تهديدات لهم بالمس بحياتهم وحياة أسرهم.

وأكد، أن هذا السلوك والنهج الذي درج عليه الخارجون على القانون ومن يقف خلفهم باستغلال المواطنين وتعكير صفو حياتهم اليومية لابتزاز الأجهزة الأمنية لوقف ملاحقتهم، لن يعفيهم من الملاحقة والمساءلة القانونية، مشددا على أن المؤسسة الأمنية ستتخذ إجراءات صارمة ورادعة ضد هؤلاء وضد كل من يحاول المساس بأمن المواطنين أو حياتهم، أو مقدراتهم، أو تهديد السلم الأهلي والأمن المجتمعي.