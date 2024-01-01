الاحتلال الاسرائيلي يعلن تدمير طريقا تحت الأرض في جباليا شمال قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

زعم جيش الاحتلال إنه دمر طريقا بطول كيلومترين في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

وفي إطار العملية العسكرية يقول بيان جيش الاحتلال قام جنود م كتيبة الهندسة العاملة ضمن اللواء 401، الأسبوع الماضي، بتدمير طريق تحت الأرض على عمق عشرات الأمتار. يبلغ طول المسار حوالي كيلومترين، وقد استخدمه مقاتلو حماس لإقامة طويلة.

وفي عملية أخرى، عثرت القوات على العديد من الأسلحة والسترات والزي العسكري لحركة حماس والمعدات العسكرية ودمرتها.

وللتذكير، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أيضًا أن قوات فرقة غزة دمرت نفقين بطول كيلومترين في جنوب ووسط قطاع غزة.