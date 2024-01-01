447 يوما من الحرب على غزة..عشرات الشهداء في غارات طالت صحفيين ونازحين

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٤٧ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ثلاث مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها ٢٣ شهيد و ٣٩ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٣٦١ شهيد و ١٠٧٨٠٣ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

وسط قطاع غزة

وارتكب الاحتلال مجزرة بحق العاملين في الإعلام الفلسطيني وقصف حافلة للبث المباشر تتبع لفضائية القدس اليوم ما اسفر عن استشهاد خمسة من العاملين فيها .

وكانت الحافلة متوقفة امام مشفى العودة بمخيم النصيرات عندما اصابتها الصواريخ واشتعلت النيران فيها واحترقت اجساد الصحفيين وهم: المصور أيمن الجدي، المراسل فيصل أبو القمصان، المونتير فادي حسونة ، المونتير إبراهيم الشيخ علي وقسم الاستماع محمد اللدعة

وارتفع عدد شهداء الصحفيين في الحرب الى ٢٠١.

وجدد جيش الاحتلال قصفه لمخيم النصيرات وسط القطاع واصيب ١٢ مواطن بقصف الاحتلال على أرض أبو مهادي غربي المخيم النصيرات .

وكان مواطنان ارتقيا بقصف الاحتلال تجمعا للمواطنين شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

غزة والشمال

واستشهد خمسة مواطنين وأكثر من 15 إصابة جراء قصف إسرائيلي منزلا لعائلة دلول بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

وتشير المعلومات الأولية إلى وجود نحو أربعين مواطن داخل المنزل وان العمل جاري لانتشالهم.

وادّت غارات إسرائيل على خيام النازحين بمدرسة الموهوبين وبنادي الجزيرة بمدينة غزة إلى استشهاد سبعة مواطنين واصابة العشرات.

واستشهد خمسة مواطنين في غارات على بيت لاهيا شمال قطاع غزة .

واصيب الحكيم حسن الضابوس بجروح خطيرة داخل مستشفى كمال عدوان جراء تفجير الاحتلال لروبوت مفخخ بجوار المستشفى.

جنوب قطاع غزة

واستشهد مواطن في قصف الزوارق الحربية لشاطيء بحر مدينة رفح الليل الماضي.

وواصلت المدفعية الاسرائيلية قصفها لشرق مدينة خان يونس.

وكان اربعة مواطنين ارتقوا في قصف مقر الدفاع المدني بحي التفاح احدهم من العاملين ونجله الوحيد.

واستشهد الليل الماضي تسعة جراء قصف اسرائيلي استهدف منزلا في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة بينهم رجل وزوجته وابناءهم الخمسة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين بقصف منزل في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة

وفجر الاحتلال للمرة الثانية على التوالي "روبوت" بجوار مشفى العودة في شمال قطاع غزة.

وكرر عمليات التفجير في محيط مشفى كمال عدوان.