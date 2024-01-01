نتنياهو يغادر إسرائيل متوجهًا إلى أمريكا لحضور تنصيب الرئيس ترامب

القدس المحتلة/سما/

المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحسب مصادر مقربة منه، إلى الولايات المتحدة لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير.

ودعا ترامب 50 ضيفا لحضور حفل تنصيبه، بما في ذلك نتنياهو، الذي يتحدث معه كل يومين تقريبا، بحسب صحيفة “يديعوت احرنوت”.

وفي الشهر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

إذا سافر نتنياهو إلى الولايات المتحدة، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها إسرائيل منذ صدور الأمر، مما يعني أن جميع الدول الأعضاء في دستور المحكمة (123 دولة) ملزمة باعتقال نتنياهو أو جالانت عند وصولهما أراضيها ونقلهما إلى المحكمة، لكن يستطيع نتنياهو زيارة الولايات المتحدة لأنها ليست عضوا في المحكمة وليست من الموقعين على اتفاقية روما، ولكن هناك خطر معين في حال اضطرت طائرة رئيس الوزراء إلى الهبوط الاضطراري في بلد من تلك البلدان.