سوريا: مقتل 14 عنصراً من قوات الشرطة الجديدة في اشتباكات مع مناصري الاسد..

دمشق/وكالات/

قتل 14 شرطياً سوريا فجر اليوم على يد قوات موالية للرئيس الهارب بشار الاسد في ريف طرطوس بحسب الحكومة الانتقالية في البلاد .

وكتب وزير الداخلية الجديد في الحكومة الانتقالية على تلغرام أن عناصر من الشرطة أصيبوا على يد من أسماهم بـ"فلول" إدارة الأسد، وتعهد بالتحرك ضد "كل من يجرؤ على المساس بأمن سوريا أو تعريض حياة مواطنيها للخطر". ".

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الشرطة السورية فرضت في وقت سابق حظر التجول الليلي في

وقالت مصادر أمنية سورية إن حظرا للتجول يشمل مدن اللاذقية وجبلة وطرطوس وحمص سيفرض حتى الثامنة صباحا.

وأضافت المصادر أن الانتشار الأمني وحظر التجول هدفهما الحفاظ على مؤسسات الدولة وأملاك المواطنين، وقالت المصادر إنه ستتم ملاحقة كل من أطلق الرصاص على الأجهزة الأمنية وحاول إثارة الفوضى.

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 17 شخصا قتلوا، الأربعاء، في اشتباكات بريف طرطوس بعد أن حاولت قوات أمنية اعتقال ضابط تولى مناصب بارزة في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد مرتبطة بسجن صيدنايا.

وذكر المرصد في بيان أن "14 من عناصر قوى الأمن العام" في الإدارة السورية الجديدة و"ثلاثة مسلحين" قتلوا في قرية خربة المعزة بريف طرطوس الجنوبي، في ارتفاع عن حصيلة سابقة أحصت تسعة قتلى.