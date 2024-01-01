  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

سوريا: مقتل 14 عنصراً من قوات الشرطة الجديدة في اشتباكات مع مناصري الاسد..

الخميس 26 ديسمبر 2024 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا: مقتل 14 عنصراً من قوات الشرطة الجديدة في اشتباكات مع مناصري الاسد..



دمشق/وكالات/

قتل 14 شرطياً سوريا فجر اليوم على يد قوات موالية للرئيس الهارب بشار الاسد في ريف طرطوس بحسب الحكومة الانتقالية في البلاد .

وكتب وزير الداخلية الجديد في الحكومة الانتقالية على تلغرام أن عناصر من الشرطة أصيبوا على يد من أسماهم بـ"فلول" إدارة الأسد، وتعهد بالتحرك ضد "كل من يجرؤ على المساس بأمن سوريا أو تعريض حياة مواطنيها للخطر". ".

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الشرطة السورية فرضت في وقت سابق حظر التجول الليلي في

وقالت مصادر أمنية سورية إن حظرا للتجول يشمل مدن اللاذقية وجبلة وطرطوس وحمص سيفرض حتى الثامنة صباحا.

وأضافت المصادر أن الانتشار الأمني وحظر التجول هدفهما الحفاظ على مؤسسات الدولة وأملاك المواطنين، وقالت المصادر إنه ستتم ملاحقة كل من أطلق الرصاص على الأجهزة الأمنية وحاول إثارة الفوضى.

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 17 شخصا قتلوا، الأربعاء، في اشتباكات بريف طرطوس بعد أن حاولت قوات أمنية اعتقال ضابط تولى مناصب بارزة في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد مرتبطة بسجن صيدنايا.

وذكر المرصد في بيان أن "14 من عناصر قوى الأمن العام" في الإدارة السورية الجديدة و"ثلاثة مسلحين" قتلوا في قرية خربة المعزة بريف طرطوس الجنوبي، في ارتفاع عن حصيلة سابقة أحصت تسعة قتلى.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يرد على بيان حماس بشأن "تأجيل اتفاق غزة"

الحوثيون يكشفون نوع الصاروخ الذي استهدف اسرائيل خلال الايام الماضية..

كاتس: السيطرة الأمنية على قطاع غزة ستظل بيد الجيش الإسرائيلي

"القسام" تستهدف "ميركافاة" في النصيرات وتسقط مسيّرة تحمل قنبلة (شاهد)

حيرة في "إسرائيل".. "غاراتنا تفتح شهية الحوثيين لإطلاق الصواريخ"

السفير الأمريكي في "إسرائيل" ينتقد تقريرا يحذر من مجاعة شمال غزة

مشاهد جديدة لكلاب ضالة تنهش جثث الشهداء في غزة

الأخبار الرئيسية

باراك: ترامب لن يُهاجم إيران.. طهران تمتلك ترسانةً عسكريّةً كدولةٍ عظمى واقتصادها أقوى آلاف المرّات من الإسرائيليّ

447 يوما من الحرب على غزة..عشرات الشهداء في غارات طالت صحفيين ونازحين

الجيش الإسرائيلي يغتال 5 صحفيين فلسطينيين بقصف سيارة “بث خارجي” بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة..

20241225045226

كاتس: السيطرة الأمنية على قطاع غزة ستظل بيد الجيش الإسرائيلي

thumbs_b_c_440a8584123b21531ca9468c501ef437

هاليفي يوجه بتسريع تحقيقات الجيش في إخفاق 7 أكتوبر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية