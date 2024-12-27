طقس فلسطين : انخفاض ملموس على درجات الحرارة

رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو يوم الخميس غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، ويحتمل سقوط امطار محلية فوق بعض المناطق الشمالية الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيغة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا شديد البرودة ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيغة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 27/12/2024: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض أخرعلى درجات الحرارة، ويحتمل سقوط امطار محلية فوق بعض المناطق الشمالية، الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

السبت 28/12/2024: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتسقط بإذن الله زخات من الامطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية احياناً ، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الاحد 29/12/2024: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيغة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تحذر دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من:

1- خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

2- تدني مدى الرؤية الأفقية.