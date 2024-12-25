مطالبات إسرائيلية لنتنياهو باتخاذ قرارات بشأن صفقة تبادل الأسرى

القدس المحتلة/سما/

طالبت مصادر إسرائيلية، الأربعاء، المستوى السياسي في تل أبيب باتخاذ قرارات بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة توطئة لعقد صفقة تبادل للأسرى مع حركة "حماس".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): "تعتري صعوبات ملموسة المفاوضات مع حماس بشأن مسار صفقة التبادل".

وادعت أن "حماس ترفض تقديم قائمة بأسماء المخطوفين الأحياء والأموات الذين من المفترض أن تشملهم المرحلة الأولى من الصفقة".

ولفتت الهيئة إلى أن "وفد التفاوض عاد مساء أمس إلى البلاد بعد مكوث عشرة أيام في قطر".

ونقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة على المفاوضات (لم تسمها) "إنها (المفاوضات) لم تصل إلى طريق مسدود، ونحن في مرحلة يتعين فيها على المستوى السياسي أن يتخذ قرارات".

وزعمت المصادر أن "حماس تتجاهل ضغوط الوسطاء".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "إسرائيل شددت على أن الوفد سيعود، إذا طرأ تقدم في الاتصالات".

وكانت إسرائيل و"حماس" تحدثتا في الأيام الأخيرة عن تقدم في المفاوضات غير المباشرة التي تتوسط بها مصر وقطر.

والأربعاء، أعلنت "حماس" تأجيل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة بسبب وضع إسرائيل شروطا جديدة تتعلق بالانسحاب والأسرى وعودة النازحين.

وقالت حماس في بيان: "مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة".

وتابعت: "الاحتلال (الإسرائيلي) وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".

والثلاثاء، أعلن متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي بالدوحة، أن مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس "ما زالت جارية بين القاهرة والدوحة ولا يمكن التنبؤ بموعد الوصول لاتفاق".

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، أن "فريق التفاوض سيعود من قطر الليلة (الثلاثاء)، بعد "أسبوع مهم من المفاوضات"، وذلك لإجراء مشاورات داخلية بشأن صفقة لتبادل أسرى مع حركة "حماس".

وتعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية أكثر من مرة، جراء إصرار نتنياهو على "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع.

من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب، بغية القبول بأي اتفاق.

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.