  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

26 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
26 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم



غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم، باستشهاد 26 مواطنا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 15 منهم وسط القطاع وجنوبه.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة النصر شمال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

كما أفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين على الأقل بينهم طفل، وإصابة عدد آخر في استهداف طائرات الاحتلال محيط مدرسة "الموهوبين" التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

كما أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر في استهداف طائرات مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في حي أبو خاطر بجوار الجامعة الإسلامية جنوب شرق مدينة خان يونس.

كما استُشهد مواطنان جراء استهداف مجموعة من المواطنين في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، واستُشهد مواطن آخر وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق الأمن العام شمال غربي مدينة غزة.

واستُشهد مواطنان وأصيب عدد آخر، في قصف من طائرات الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن وزوجته في قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية بالقرب من أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستشهد الشاب أحمد المنيراوى في قصف منزل عائلته في دير البلح وسط القطاع.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45.361، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107.803 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 23 مواطنا، وإصابة 39 آخرين.

الأكثر قراءة اليوم

فريق التفاوض الإسرائيلي بالدوحة يعود لإجراء مشاورات داخلية.. محمد السنوار يرفض تسليم قائمة الأسرى

صحيفة عبرية: هجوم حماس نسخة من هجوم فيتكونغ فيتنام ورعب من تشابه النتائج

مسؤول إسرائيلي: حماس تراجعت عن الشروط التي أدت إلى تجديد المفاوضات وتتمسك بانهاء الحرب!على غزة..

"معاريف": حماس تعود إلى بيت حانون رغم إعلان الجيش مرارا فرض السيطرة عليها

صيد الثعابين.. القسام تبث مشاهد كمين محكم لقوات الاحتلال في بيت لاهيا (فيديو)

الحوثيون يكشفون نوع الصاروخ الذي استهدف اسرائيل خلال الايام الماضية..

هآرتس: الجيش الإسرائيلي اصبح نموذجا للوحشية وحول غزة إلى معسكر اعتقال نازي كبير…

الأخبار الرئيسية

20241225045226

كاتس: السيطرة الأمنية على قطاع غزة ستظل بيد الجيش الإسرائيلي

thumbs_b_c_440a8584123b21531ca9468c501ef437

هاليفي يوجه بتسريع تحقيقات الجيش في إخفاق 7 أكتوبر

تفاصيل جديدة حول مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

نتنياهو يرد على بيان حماس بشأن "تأجيل اتفاق غزة"

photo_2024-12-25_15-28-52

"القسام" تستهدف "ميركافاة" في النصيرات وتسقط مسيّرة تحمل قنبلة (شاهد)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية