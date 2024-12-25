26 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، مساء اليوم، باستشهاد 26 مواطنا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 15 منهم وسط القطاع وجنوبه.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة النصر شمال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

كما أفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين على الأقل بينهم طفل، وإصابة عدد آخر في استهداف طائرات الاحتلال محيط مدرسة "الموهوبين" التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

كما أفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر في استهداف طائرات مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في حي أبو خاطر بجوار الجامعة الإسلامية جنوب شرق مدينة خان يونس.

كما استُشهد مواطنان جراء استهداف مجموعة من المواطنين في جباليا النزلة شمال قطاع غزة، واستُشهد مواطن آخر وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق الأمن العام شمال غربي مدينة غزة.

واستُشهد مواطنان وأصيب عدد آخر، في قصف من طائرات الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن وزوجته في قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية بالقرب من أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستشهد الشاب أحمد المنيراوى في قصف منزل عائلته في دير البلح وسط القطاع.

وأعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45.361، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107.803 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 23 مواطنا، وإصابة 39 آخرين.