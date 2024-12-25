وفاة رضيعة جراء البرد الشديد في خيمة بخانيونس (فيديو)

خانيونس/سما/

توفيت، الأربعاء، رضيعة فلسطينية متأثرة بالبرد الشديد داخل خيمة نزوح في منطقة “المواصي” غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، بأن الرضيعة الفلسطينية “سيلا محمود الفصيح” بعمر أسبوعين، توفيت الأربعاء متأثرة بالبرد القارس في منطقة “مواصي خان يونس”.

وهذه الرضيعة الثانية التي تتوفى جراء البرد الشديد في خيام النزوح، حيث توفيت الرضيعة “عائشة عدنان سفيان القصاص” فجر الجمعة، داخل خيمة في مواصي خان يونس.

وقال والد الرضيعة محمود الفصيح، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم استيقظوا صباح الأربعاء فوجدوا اللون الأزرق يطغى على الرضيعة “سيلا” فيما نزف الدم من فمها وأنفها.

وأضاف أنهم توجهوا بها إلى عيادة تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، حيث أبلغهم الأطباء هناك أن “قلب الطفلة توقف من البرد”.

وأشار إلى أنهم يعيشون أوضاعا مأساوية داخل خيمة من القماش لا تصلح للسكن، بينما ينامون على الرمال الباردة دون وجود فراش أو مستلزمات تقيهم برد الشتاء.

وتعقيبا على ذلك، قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان رامي عبده، في منشور على “إكس”، إن الرضيعة “سيلا محمود الفصيح تجمدت من برد الخيام في مواصي خان يونس وفارقت الحياة”.

والمواصي مناطق رملية تمتد على طول الخط الساحلي من جنوب غرب دير البلح (وسط القطاع) مرورا بجنوب غرب خان يونس وحتى غرب رفح.

ويشكو النازحون في هذه المنطقة المفتوحة المطلة مباشرة على البحر الأبيض المتوسط من الأجواء الباردة جدا خلال فصل الشتاء.

وقال بعض النازحين إنهم تأثروا من حالة البرد القارس داخل خيام النزوح في المواصي، حيث تسببت بآلام في العظام لبعضهم، أما البعض الآخر فأصيب بنزيف من الأنف.

ويعاني النازحون داخل الخيام المصنوعة من القماش والنايلون من ظروف معيشية قاسية جراء شح مستلزمات الحياة الأساسية والملابس والفراش والأغطية، حيث تتفاقم مع فصل الشتاء.