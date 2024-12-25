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أردوغان: لسنا ضيوفا على هذه الأرض بل أصحابها منذ آلاف السنين

الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: لسنا ضيوفا على هذه الأرض بل أصحابها منذ آلاف السنين



أنقرة/سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تمر الآن بمرحلة تاريخية مهمة.


وأضاف أردوغان في كلمة له خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم: "منذ 1000 عام لم يكن هناك أي يوم لنا دون دورة تاريخية".

وتابع: "نحن لسنا ضيوفا على هذه الأرض، بل نحن أصحابها منذ آلاف السنين. وإن هاجرنا في بعض الأوقات لأماكن أخرى، فإن هذا المكان هو الأصل، والأناضول ستبقى وطنا أزليا أبديا لهذا الشعب

وأكد الرئيس التركي على العمل "ليلا ونهارا لنترك بصمتنا في الطريق، ولنضع بصمتنا في كل مكان لنا معه ارتباطات وجدانية".

وقال: "واجهنا منظومات الشر العالمية المتربصة ببلادنا، وواجهنا هجمات المعارضة وانتقاداتها، بفضل ودعم شعبنا الذي أنذرنا وأرسل لنا رسائل مهمة عبر صناديق الاقتراع في مرات مختلفة، ولكنه لم يتخلى عنا".

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